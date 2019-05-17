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نفّذ وقف الملوان الخيري، مشروع وجبات إفطار صائم؛ حيث استهدف السيدات العاملات في المصانع اللاتي يكدحن ويُحرمن من مشاركة أهاليهن وجبات الإفطار لتصادفها مع أوقات مناوبات عملهن.
وقالت نورة العجمي رئيسة وقف الملوان الخيري: المشروع جهّز 300 وجبة إفطار يوميًّا، سيتم لعاملات المصانع، تُوَزع عليهن بالتعاون مع مؤسسة المرأة والطفل وهي فئة تستحق الدعم.
من ناحية أخرى، قدّمت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، الشكرَ والتقدير لمؤسسة وقف الملوان الخيرية، على الدعم في تجهيز السلال الرمضانية للأسر المستفيدة والمسجلة، وعددها 140 سلة تحتوي على جميع المواد الغذائية الرمضانية.
"وقف الملوان" يقدم 300 وجبة إفطار للعاملات بالمصانعأحمد البراهيم الخليج 365 2019-05-17
نفّذ وقف الملوان الخيري، مشروع وجبات إفطار صائم؛ حيث استهدف السيدات العاملات في المصانع اللاتي يكدحن ويُحرمن من مشاركة أهاليهن وجبات الإفطار لتصادفها مع أوقات مناوبات عملهن.
وقالت نورة العجمي رئيسة وقف الملوان الخيري: المشروع جهّز 300 وجبة إفطار يوميًّا، سيتم لعاملات المصانع، تُوَزع عليهن بالتعاون مع مؤسسة المرأة والطفل وهي فئة تستحق الدعم.
من ناحية أخرى، قدّمت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، الشكرَ والتقدير لمؤسسة وقف الملوان الخيرية، على الدعم في تجهيز السلال الرمضانية للأسر المستفيدة والمسجلة، وعددها 140 سلة تحتوي على جميع المواد الغذائية الرمضانية.
17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440
04:14 PM
17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440
04:42 PM
"خيرات" تُقَدم شكرها له على دعمها بـ140 سلة رمضانية
نفّذ وقف الملوان الخيري، مشروع وجبات إفطار صائم؛ حيث استهدف السيدات العاملات في المصانع اللاتي يكدحن ويُحرمن من مشاركة أهاليهن وجبات الإفطار لتصادفها مع أوقات مناوبات عملهن.
وقالت نورة العجمي رئيسة وقف الملوان الخيري: المشروع جهّز 300 وجبة إفطار يوميًّا، سيتم لعاملات المصانع، تُوَزع عليهن بالتعاون مع مؤسسة المرأة والطفل وهي فئة تستحق الدعم.
من ناحية أخرى، قدّمت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، الشكرَ والتقدير لمؤسسة وقف الملوان الخيرية، على الدعم في تجهيز السلال الرمضانية للأسر المستفيدة والمسجلة، وعددها 140 سلة تحتوي على جميع المواد الغذائية الرمضانية.
، "وقف الملوان" يقدم 300 وجبة إفطار للعاملات بالمصانع ،
المصدر : الخليج 365
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