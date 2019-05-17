، ماليزيا .. سفير السعودية يستقبل موفد "الشؤون الإسلامية" للإمامة في رمضان ،

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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا الاتحادية محمود قطان؛ بمكتبه بالسفارة، اليوم الجمعة، موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لبرنامج الإمامة في رمضان الدكتور تركي الميمان؛ بحضور الملحق الديني بالسفارة عبدالرحمن بن إبراهيم الربيعان.
وفي مستهل اللقاء، أثنى "قطان"؛ على الجهود المباركة التي تقدمها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم، وتسخير كل السبل لخدمتهم وتقديم العون لهم في هذا الشهر الكريم، مؤكداً أن هذا النهج هو نبراس هذه الدولة المباركة منذ نشأتها حتى هذا العهد الزاهر الزاخر بالإنجازات والعطاءات.
وثمّن "قطان"؛ الأعمال التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ من برامج نوعية متميزة تحقق تطلعات القيادة الرشيدة وتسعى في تعزيز وشائج المحبة بين المجتمعات الإسلامية، مشيراً إلى أن برنامج الإمامة من البرامج المتميزة التي تحظى بعناية فائقة من الجمعيات الإسلامية التي تتسابق كل عام لطب الأئمة من السعودية لثقتهم الكبيرة بما يتمتع به علماؤنا ودعاتنا من ثقة كبيرة من جميع المسلمين بالعالم.
من جانبه، أكّد موفد "الشؤون الإسلامية" الدكتور تركي الميمان؛ التعاون والمتابعة من قِبل السفارة في تسهيل عمل الموفدين بماليزيا بما يحقّق رسالة الوزارة في خدمة الدعوة إلى الله وفق المنهج المعتدل الوسطي، مزجياً شكره وتقديره للوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي يقف خلف نجاحات برامج وأعمال الوزارة في الداخل والخارج.
ماليزيا .. سفير السعودية يستقبل موفد "الشؤون الإسلامية" للإمامة في رمضانعبدالله العنزي الخليج 365 2019-05-17
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا الاتحادية محمود قطان؛ بمكتبه بالسفارة، اليوم الجمعة، موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لبرنامج الإمامة في رمضان الدكتور تركي الميمان؛ بحضور الملحق الديني بالسفارة عبدالرحمن بن إبراهيم الربيعان.
وفي مستهل اللقاء، أثنى "قطان"؛ على الجهود المباركة التي تقدمها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم، وتسخير كل السبل لخدمتهم وتقديم العون لهم في هذا الشهر الكريم، مؤكداً أن هذا النهج هو نبراس هذه الدولة المباركة منذ نشأتها حتى هذا العهد الزاهر الزاخر بالإنجازات والعطاءات.
وثمّن "قطان"؛ الأعمال التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ من برامج نوعية متميزة تحقق تطلعات القيادة الرشيدة وتسعى في تعزيز وشائج المحبة بين المجتمعات الإسلامية، مشيراً إلى أن برنامج الإمامة من البرامج المتميزة التي تحظى بعناية فائقة من الجمعيات الإسلامية التي تتسابق كل عام لطب الأئمة من السعودية لثقتهم الكبيرة بما يتمتع به علماؤنا ودعاتنا من ثقة كبيرة من جميع المسلمين بالعالم.
من جانبه، أكّد موفد "الشؤون الإسلامية" الدكتور تركي الميمان؛ التعاون والمتابعة من قِبل السفارة في تسهيل عمل الموفدين بماليزيا بما يحقّق رسالة الوزارة في خدمة الدعوة إلى الله وفق المنهج المعتدل الوسطي، مزجياً شكره وتقديره للوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي يقف خلف نجاحات برامج وأعمال الوزارة في الداخل والخارج.
17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440
03:42 PM
نوّه بجهود الوزارة في تحقيق رسالة المملكة منذ نشأتها وثمّن نهج قيادتها المباركة
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا الاتحادية محمود قطان؛ بمكتبه بالسفارة، اليوم الجمعة، موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لبرنامج الإمامة في رمضان الدكتور تركي الميمان؛ بحضور الملحق الديني بالسفارة عبدالرحمن بن إبراهيم الربيعان.
وفي مستهل اللقاء، أثنى "قطان"؛ على الجهود المباركة التي تقدمها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم، وتسخير كل السبل لخدمتهم وتقديم العون لهم في هذا الشهر الكريم، مؤكداً أن هذا النهج هو نبراس هذه الدولة المباركة منذ نشأتها حتى هذا العهد الزاهر الزاخر بالإنجازات والعطاءات.
وثمّن "قطان"؛ الأعمال التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ من برامج نوعية متميزة تحقق تطلعات القيادة الرشيدة وتسعى في تعزيز وشائج المحبة بين المجتمعات الإسلامية، مشيراً إلى أن برنامج الإمامة من البرامج المتميزة التي تحظى بعناية فائقة من الجمعيات الإسلامية التي تتسابق كل عام لطب الأئمة من السعودية لثقتهم الكبيرة بما يتمتع به علماؤنا ودعاتنا من ثقة كبيرة من جميع المسلمين بالعالم.
من جانبه، أكّد موفد "الشؤون الإسلامية" الدكتور تركي الميمان؛ التعاون والمتابعة من قِبل السفارة في تسهيل عمل الموفدين بماليزيا بما يحقّق رسالة الوزارة في خدمة الدعوة إلى الله وفق المنهج المعتدل الوسطي، مزجياً شكره وتقديره للوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي يقف خلف نجاحات برامج وأعمال الوزارة في الداخل والخارج.
، ماليزيا .. سفير السعودية يستقبل موفد "الشؤون الإسلامية" للإمامة في رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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