، "عبدالعزيز" ضيف جديد في منزل "الكعبي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - رُزِق أحمد محمد الكعبي أحد منسوبي الدوريات الأمنية، مساء اليوم، بمولود اتفقوا على تسميته "عبدالعزيز".

وتتقدم "الخليج 365" بالتهنئة بهذه المناسبة؛ داعية الله تعالى أن يجعله من مواليد السعادة ومن حفظة كتابه، ويُنبته نباتا حسنًا.