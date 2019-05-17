محمد بن مسعود - الدمام - رُزِق أحمد محمد الكعبي أحد منسوبي الدوريات الأمنية، مساء اليوم، بمولود اتفقوا على تسميته "عبدالعزيز".
وتتقدم "الخليج 365" بالتهنئة بهذه المناسبة؛ داعية الله تعالى أن يجعله من مواليد السعادة ومن حفظة كتابه، ويُنبته نباتا حسنًا.
"عبدالعزيز" ضيف جديد في منزل "الكعبي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-17
رُزِق أحمد محمد الكعبي أحد منسوبي الدوريات الأمنية، مساء اليوم، بمولود اتفقوا على تسميته "عبدالعزيز".
وتتقدم "الخليج 365" بالتهنئة بهذه المناسبة؛ داعية الله تعالى أن يجعله من مواليد السعادة ومن حفظة كتابه، ويُنبته نباتا حسنًا.
17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440
03:41 PM
رُزِق أحمد محمد الكعبي أحد منسوبي الدوريات الأمنية، مساء اليوم، بمولود اتفقوا على تسميته "عبدالعزيز".
وتتقدم "الخليج 365" بالتهنئة بهذه المناسبة؛ داعية الله تعالى أن يجعله من مواليد السعادة ومن حفظة كتابه، ويُنبته نباتا حسنًا.
، "عبدالعزيز" ضيف جديد في منزل "الكعبي" ،
المصدر : الخليج 365
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