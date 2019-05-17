، شاهد "جوارب ترامب" التي ارتداها سياسي أمريكي في استقبال الرئيس ،

لفت سياسي أمريكي الأنظار، عندما فاجأ دونالد ترامب، كاشفًا عن جوربه الذي يحمل صورة الرئيس الأمريكي؛ الأمر الذي حقق انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وارتدى بيلي نونجيسر، وهو سياسي جمهوري من ولاية لويزيانا، جوارب تحمل صور ترامب، ويخرج منها خيطان ذوا لون أصفر يشبهان الشعر المميز للرئيس الأمريكي.
واستقبل "نونجيسر" الرئيس ترامب، الثلاثاء، على مدرج مطار تشينولت الدولي في بحيرة تشارلز؛ حيث ألقى ترامب خطابًا حول البنية التحتية للطاقة والنمو الاقتصادي.
إلا أن خطاب ترامب في الولاية لم يحظَ بتلك الأهمية التي أثارها فعل السياسي الجمهوري، الذي التقطت له الكاميرات صورة وهو يرفع سرواله ليُرِيَ الرئيس جوربه.
وما كان من ترامب إلا أن صافح الرجل وهو يبتسم ويشير بسبابة يده اليسرى على الجورب، وتداول كثيرون الصورة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.
شاهد "جوارب ترامب" التي ارتداها سياسي أمريكي في استقبال الرئيسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-17
لفت سياسي أمريكي الأنظار، عندما فاجأ دونالد ترامب، كاشفًا عن جوربه الذي يحمل صورة الرئيس الأمريكي؛ الأمر الذي حقق انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وارتدى بيلي نونجيسر، وهو سياسي جمهوري من ولاية لويزيانا، جوارب تحمل صور ترامب، ويخرج منها خيطان ذوا لون أصفر يشبهان الشعر المميز للرئيس الأمريكي.
واستقبل "نونجيسر" الرئيس ترامب، الثلاثاء، على مدرج مطار تشينولت الدولي في بحيرة تشارلز؛ حيث ألقى ترامب خطابًا حول البنية التحتية للطاقة والنمو الاقتصادي.
إلا أن خطاب ترامب في الولاية لم يحظَ بتلك الأهمية التي أثارها فعل السياسي الجمهوري، الذي التقطت له الكاميرات صورة وهو يرفع سرواله ليُرِيَ الرئيس جوربه.
وما كان من ترامب إلا أن صافح الرجل وهو يبتسم ويشير بسبابة يده اليسرى على الجورب، وتداول كثيرون الصورة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.
17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440
03:41 PM
تقبّلَ المزحة بصدر رحب
لفت سياسي أمريكي الأنظار، عندما فاجأ دونالد ترامب، كاشفًا عن جوربه الذي يحمل صورة الرئيس الأمريكي؛ الأمر الذي حقق انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وارتدى بيلي نونجيسر، وهو سياسي جمهوري من ولاية لويزيانا، جوارب تحمل صور ترامب، ويخرج منها خيطان ذوا لون أصفر يشبهان الشعر المميز للرئيس الأمريكي.
واستقبل "نونجيسر" الرئيس ترامب، الثلاثاء، على مدرج مطار تشينولت الدولي في بحيرة تشارلز؛ حيث ألقى ترامب خطابًا حول البنية التحتية للطاقة والنمو الاقتصادي.
إلا أن خطاب ترامب في الولاية لم يحظَ بتلك الأهمية التي أثارها فعل السياسي الجمهوري، الذي التقطت له الكاميرات صورة وهو يرفع سرواله ليُرِيَ الرئيس جوربه.
وما كان من ترامب إلا أن صافح الرجل وهو يبتسم ويشير بسبابة يده اليسرى على الجورب، وتداول كثيرون الصورة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.
، شاهد "جوارب ترامب" التي ارتداها سياسي أمريكي في استقبال الرئيس ،
المصدر : الخليج 365
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