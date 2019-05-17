، "شؤون الحرمين": أكثر من 700 ألف مستفيد و13 ألف بلاغ ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إحصائيات الخدمات المقدمة في ثلث رمضان الأول

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إحصائيات الخدمات المقدمة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك 1440هـ.

وذكرت الرئاسة أن المحور الإرشادي من أهم المحاور التي تقدّمها رئاسة شؤون الحرمين لقاصدي المسجد الحرام؛ إذ بلغ مجموع المستفيدين من خدماته التي تصل إلى 11 خدمة، أكثر من 700 ألف مستفيد، بواقع 1693 مستفيدًا من مقرأة الحرمين و3646 مستفيدًا من حلقات تصحيح التلاوة وتوزيع 3415 مصحفًا و2998 زائرًا لمكتبة المسجد الحرام.

وتم توزيع 49983 مطبوعة، و27300 مستفيد من إجابة السائلين، و354 مستفيدًا من خدمات التطويف، و21309 مستفيدين من خدمة الإرشاد المكاني، و51519 زائرًا لمعرض عمارة الحرمين.

وقدمت الرئاسة من خلال المحور الخدَمي الذي يهتم بتقديم حزمة من الخدمات المتنوعة لقاصدي المسجد الحرام، مجموعةً من الخدمات هي إزالة 1583 طنًّا من النفايات، وتقديم 21000 لتر من بئر زمزم، واستهلاك 26 مليون كاسة للسقيا و5597 مستفيدًا من خدمة العربات، و2266 مستفيدًا من نقل ذوي الجنائز، و1214 مستفيدًا من خدمة نقل كبار السن و307 زوار لمصنع الكسوة.

وفيما يخص المحور الإداري الذي يقوم على استقبال البلاغات والمقترحات من قاصدي المسجد الحرام لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم؛ فقد تم استقبال 13 ألف بلاغ عبر 1155 بلاغًا هاتفيًّا و11711 بلاغًا لاسلكيًّا و182 بلاغًا إلكترونيًّا.