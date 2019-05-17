حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، والقصيم، تمتد إلى منطقة حائل ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتشمل الأجزاء الساحلية منها).

وأضاف التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول جنوبية شرقية ليلاً على الجزء الجنوبي. وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة شرقية إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.