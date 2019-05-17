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حملات مكثفة تضبط لحومًا وعصائر فاسدة في محايل عسير

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«غذاؤكم أمانة» تستهدف سلامة الأغذية

كثَّفت بلدية محايل عسير جولاتها التفتيشية والرقابية التي شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة «غذاؤكم أمانة» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكّد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية والبوفيهات.

وقالت وكالة الأنباء ، اليوم الجمعة، إنّ الجولات التفتيشية أسفرت عن مصادرة تسعة كيلوجرامات من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وعصائر مجهولة المصدر.

وشهدت الجولات كذلك تسجيل عدد من المخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

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في الوقت نفسه، كثّفت بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير جولاتها التفتيشية والرقابية، التي شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة «غذاؤكم أمانة». 

ونتج عن الجولات التفتيشية إغلاق محلين تجاريين، وتسجيل عدد من المخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات إلى محال أخرى.

وأكد رئيس البلدية أحمد بن عامر العربي أنّ البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية؛ لضمان الصحة العامة.
 

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