أمير جازان يتبرع لـ«تراحم».. و«زعلة»: شكرًا لتفاعلكم

في إطار المساندة والدعم المادي والمعنوي لجهات العمل التطوعي، قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) يوم تبرعًا كريمًا للجنة مساهمة منه في تفعيل مهامها وإنجاح أنشطتها وبرامجها الهادفة لتفريج كربات المعسرين، وتدريب وتأهيل وتوعية وتثقيف النزلاء والنزيلات والتخفيف من معاناة أسرهم.

وقد أعرب رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة عن خالص الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن جميع الأعضاء والعضوات ومنسوبي ومنسوبات الإدارة التنفيذية لأمير المنطقة على اهتمامه وتفاعله ومتابعته الدائمة لفعاليات اللجنة، مشيرًا لاعتزام اللجنة تنفيذ خطة متكاملة لاستثمار أوقات النزلاء والنزيلات بما يعود عليهم بالنفع والفائدة بالتعاون والتنسيق مع جامعة جازان وفرع وزارة الشؤون الإسلامية وإدارتي التعليم بمنطقة جازان ومحافظة صبيا والمديرية العامة للشؤون الصحية ومكتب هيئة الرياضة.

إلى جانب تكريم حفظة وحافظات القراَن الكريم والمسلمين والمسلمات الجدد والمثاليين والمثاليات على مستوى العنابر من النزلاء والنزيلات على هامش مائدتي الإفطار الرمضانية، التي اعتادت اللجنة تنظيمها سنويًّا.