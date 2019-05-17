أمير جازان ناعيًّا وزير الإعلام السابق: فقدنا أحد الرجال المخلصين

قدّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، تعازيه ومواساته في وفاة وزير الإعلام السابق علي بن حسن الشاعر.

وأعرب الأمير محمد، بحسب بيان صادر عن أمانة المنطقة، اطلعت عليه «عاجل»، عن خالص تعازيه لابن الفقيد الدكتور طلال بن علي الشاعر وذويه وأسرته، لافتًا إلى أنّ المملكة فقدت أحد رجالها المخلصين، الذين خدموا دينهم ووطنهم وملكهم.

وأضاف البيان: «نسأل الله عز وجل أن يتغمد (الفقيد) بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وجميع أفراد أسرته الصبر والسلوان».

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من جانبهم، عبَّر أبناء الفقيد وأفراد أسرته عن خالص شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليه الصحة والعافية وألا يريه مكروهًا.

الشاعر الذي توفي، أمس الأول الأربعاء، وهو من مواليد المدينة المنورة عام 1931، وعمل ملحقًا عسكريًّا في بيروت ثمّ سفيرًا هناك من عام 1976 حتى نهاية عام 1982، وبعد انتهاء مهمته في لبنان عـُيِّن وزيرًا للثقافة والإعلام لمدة 14عامًا، وفي عهده تم إطلاق بث القناة الثانية، وبعد ذلك جرى تعيينه مستشارًا بالديوان الملكي.

كما عمل وزيرًا للإعلام في عهد خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز، وشغل العديد من المواقع الدبلوماسية والسياسية، وكان آخرها مستشارًا بالديوان الملكي في عام 1996.

