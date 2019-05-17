تكريم ضباط وأفراد بمديرية شرطة منطقة القصيم

كرم أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، خلال زيارته لمديرية شرطة منطقة القصيم عددًا من منسوبي الأمن بالمنطقة من ضباط وأفراد؛ نظير جهودهم المخلصة في مجال عملهم.

وأثنى على الجهود المميزة التي يبذلها رجال الأمن خدمة لدينهم ووطنهم ودورهم البارز فيما يقدمونه من عطاء وتضحيات جعلت منهم نموذجًا مشرفًا؛ للدفاع عن الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.

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ونوه بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في القطاعات كافة، داعيًّا الله - عز وجل - أن يحفظ لهذا البلد أمنه وأمانه واستقراره تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، وأن يبارك بالجهود المبذولة.

من جانبه قدم مدير شرطة منطقة القصيم العميد علي بن حسن بن مرضي القحطاني، شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة القصيم على تشجيعه الدائم، ودعمه واهتمامه بأبنائه منسوبي الأمن بالمنطقة، والتي كان لها بالغ الأثر في الارتقاء بأعمال الأجهزة الأمنية بالمنطقة.

حضر التكريم وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية الدكتور اللواء نايف المرواني، وأعضاء اللجنة الأمنية، وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة.

