«الأرصاد» تصدر تنبيهات عاجلة للمواطنين والمقيمين بـ4 مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، عددًا من التنبيهات العاجلة بشأن هطول أمطار رعدية تصل إلى حد السيول على بعض مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ منطقة الباحة وتشمل (الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة) تشهد هطول أمطار غزيرة ورياحًا سطحية نشطة تثير الأتربة مع تدني مدى الرؤية، وذلك حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

وصدر التنبيه نفسه لمنطقة الرياض وتشمل (الأفلاج، الدوادمي، السليل، القويعية، شقراء، عفيف، وادي الدواسر) حتى منتصف ليل الجمعة – السبت، ولمنطقة المدينة المنورة وتشمل (الحناكية، المدينة المنورة، المهد، بدر، وادي الفرع) حتى العاشرة من مساء اليوم، ولمنطقة مكة المكرمة وتشمل (القنفذة، الليث، بحرة، جدة، رابغ، مكة المكرمة) حتى التاسعة مساءً.

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فيما تشهد بعض الأجزاء من مكة المكرمة وهي: (أضم، الجموم، الخرمة، الطائف، العرضيات، الكامل، المويه، تربة، خليص، رنية، مكة الكرمة ميسان) تساقط السيول وحبات البرد مع رياح سطحية نشطة تثير الأتربة حتى الساعة الثامنة مساءً.

وكانت هيئة الأرصاد قد توقّعت في تقريرها لطقس الجمعة، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وذكرت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الحالة الجوية الممطرة ستكون على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، والقصيم، تمتد إلى منطقة حائل، وكذلك منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

