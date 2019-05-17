تحذير عاجل من «911» يتعلق بالسير على بعض الطرق

أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية «911»، اليوم الجمعة، تحذيرًا للسائقين على بعض الطرق؛ بسبب الحالات الجوية السيئة التي شهدت هطول أمطار.

وقال المركز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من طرق الطائف - الرياض، المدينة - مكة، الساحل القديم (..) نود أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية».

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وفي وقتٍ سابق من اليوم، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عددًا من التنبيهات العاجلة بشأن هطول أمطار رعدية تصل إلى حد السيول على بعض مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة، وتحديدًا على الباحة والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وتوقّعت الهيئة في تقريرها لطقس اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وذكرت أن الحالة الجوية الممطرة ستكون على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، والقصيم، تمتد إلى منطقة حائل، وكذلك منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها.