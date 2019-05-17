السعودية اليوم / فرع العمل والتنمية الاجتماعية بنجران يشكل المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بالمنطقة



نجران 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

عقد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران أمس، اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الفرعي لمجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة رئيس اللجنة الانتخابية عبدالله محمد الدوسري، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التأهيل الشامل بنجران.

وجرى خلال الاجتماع انتخاب مجلس إدارة المجلس الفرعي بنجران في دورته الأولى التي تمتد لمدة أربع سنوات، برئاسة الدكتور صالح نمران الحارثي، وقبلان علي آل فطيح نائباً له، ومبارك علي الهمامي مسؤولاً مالياً، وعضوية عبدالله عايض الكربي، وعضوية علي مانع آل سالم، وأن يكون ممثلاً للمجلس بالمجلس الرئيسي بالوزارة.

ويأتي تشكيل المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية في إطار توجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتمكين القطاع غير الربحي وتطويره بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ الرامية إلى خلق تنمية مجتمعية مستدامة للمساهمة في التنمية الوطنية والاستفادة من الطاقات والإمكانيات البشرية والفنية للنهوض بالجمعيات والمؤسسات الأهلية لتقديم الخدمات المجتمعية.

// انتهى //

15:09ت م

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