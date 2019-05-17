السعودية اليوم / حقول النعناع بالمدينة المنورة تفوح عطراً في رمضان



المدينة المنورة 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

تشتهر المدينة المنورة بحقول النعناع بمختلف أنواعه ويستخدمه الأهالي في شهر رمضان وغيره من الشهور، كتوابل لبعض أطباق الطعام وفي نكهة وتعطير الشاي كما يستعملون المغربي الطازج في السلطات وتحضير بعض أنواع الأطعمة .

وتنتشر حقول النعناع في مواقع مختلفة من المنطقة منها وادي الحسا بالقرب من طريق الهجرة الذي اشتهر بالنعناع الحساوي نسبة للوادي، فيما تتعدد أنواع النعناع المديني وهي : النعناع المغربي، والنعناع الحساوي، والنعناع الدوش.

التقت وكالة الانباء

ومن جهته, أرجع المزارع سعود إبراهيم، الإقبال الكبير على النعناع لارتباطه بأرض طيبة الطيبة، ولمذاقه المميزة عند إضافته مع الشاي والمشروبات الساخنة ،أما المزارع داخل الأحمدي فذكر أن حقول النعناع في المدينة تنتشر في مواقع مختلفة في المدينة كحقول أبيار علي، وحقول الخليل وحقول أبيار الماشي وحقول طريق الهجرة .

// انتهى //

14:38ت م

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المدينة المنورة 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واستشتهر المدينة المنورة بحقول النعناع بمختلف أنواعه ويستخدمه الأهالي في شهر رمضان وغيره من الشهور، كتوابل لبعض أطباق الطعام وفي نكهة وتعطير الشاي كما يستعملون المغربي الطازج في السلطات وتحضير بعض أنواع الأطعمة .وتنتشر حقول النعناع في مواقع مختلفة من المنطقة منها وادي الحسا بالقرب من طريق الهجرة الذي اشتهر بالنعناع الحساوي نسبة للوادي، فيما تتعدد أنواع النعناع المديني وهي : النعناع المغربي، والنعناع الحساوي، والنعناع الدوش.التقت وكالة الانباء السعودية (واس) بعدد من أصحاب تلك الحقول في المدينة المنورة، وذكر محمد الحربي أن هذه النبتة تشهد إقبالاً متزايداً في شهر رمضان، ومن مختلف دول العالم أثناء قدومهم للملكة للعمرة وزيارة مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.ومن جهته, أرجع المزارع سعود إبراهيم، الإقبال الكبير على النعناع لارتباطه بأرض طيبة الطيبة، ولمذاقه المميزة عند إضافته مع الشاي والمشروبات الساخنة ،أما المزارع داخل الأحمدي فذكر أن حقول النعناع في المدينة تنتشر في مواقع مختلفة في المدينة كحقول أبيار علي، وحقول الخليل وحقول أبيار الماشي وحقول طريق الهجرة .// انتهى //14:38ت م0036

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