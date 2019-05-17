السعودية اليوم / جمعية الكشافة تواصل جهودها في خدمة المعتمرين والزوار بالحرمين الشريفين



مكة المكرمة 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

تواصل جمعية الكشافة العربية

وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن المعسكرات مستمر بتقديم الخدمة حتى نهاية الشهر، وفق برنامج زمني دقيق تشارك فيه مختلف قطاعات الجمعية، مؤكداً أهمية تلك المعسكرات في تأكيد العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى الكشافة والجوالة والقادة المشاركين فيها، ودورهم الإيجابي الكبير في إظهار الصورة المشرفة والمشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء .

// انتهى //

14:27ت م

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مكة المكرمة 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واستواصل جمعية الكشافة العربية السعودية تقديم خدماتها للمعتمرين والزوار والمصلين بالحرمين الشريفين من خلال معسكرات الخدمة الرمضانية، التي تقيمها في معسكرها الرئيس بمشعر عرفات، وفي المدينة المنورة بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة ومن أهمها قوة أمن الحرم المكي، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد .وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن المعسكرات مستمر بتقديم الخدمة حتى نهاية الشهر، وفق برنامج زمني دقيق تشارك فيه مختلف قطاعات الجمعية، مؤكداً أهمية تلك المعسكرات في تأكيد العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى الكشافة والجوالة والقادة المشاركين فيها، ودورهم الإيجابي الكبير في إظهار الصورة المشرفة والمشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء .// انتهى //14:27ت م0035

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