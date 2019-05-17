السعودية اليوم / خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي إضافة أولى



وأكد أمام وخطيب المسجد الحرام ، أن إيمان العبد لا يكمُل إلا بتمني الخير لغيره من المسلمين لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير) .

وبين أن خامس هذه القواعد أن يكون المؤمن دليلا على الخير ليحظى بذلك الجزاء الوافر قال صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ) وقال صلى الله عليه وسلم ( إن الدال على الخير كفاعله ) وأنفع ما يقدمه المرء للناس إرشادُهم وتعليمُهم وبذلُ النصح لهم ودَلالتُهم على فعل الخيرات وحثُّهم على استثمار الأوقات وتشجيعُهم على اغتنام القربات ،أما سادسها فهو سل الله الثبات على الدين وادعه أن يجعلك ممن يلزم طاعته وتقواه واستعذ بالله أن يردك على عقبيك فتتركَ الخير وتنقطعَ عنه وتفعلَ الشر وتميلَ نفسُك إليه فعن أبي ذر رضي الله عنه قال : " ولا تأمن لرجل أن يكون على خير فيرجعَ إلى شر فيموتَ بشر، ولا تيأس من رجل يكون على شر فيرجعُ إلى خير فيموت بخير "، ولهذا يجب أن نحاسب أنفسنا على التفريط في جنب الله وندعوَ ربنا أن يثبتنا على فعل الخير حتى الممات .

وقال : سابع هذه القواعد التامل في قوله تعالى : ( وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ) فهي تبعث في نفس العبد راحة، وفي قلبه طمأنينة، ذلك أن المحسن إلى الخلق، المخلص في ذلك لا ينتظر تقديرا ولا ثناء من الخلق، فإنه متى فعل الخير وأيقن بأن ربّه يعلمُه علماً يثيب عليه، هان عليه ما يجده من جحود ونكرانِ بعض الناس للجميل الذي أسداه والمعروف الذي صنعه، بل هو مستشعر قوله تعالى ( إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورا ).

ودعا الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، المسلم أن يتحرى الخيرات ويستكثر منها حتى يعتاد عليها، وتصيرَ له سجيةً في النفس وعادةً في الطبع، كما قرر ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله : ( الْخَيْرُ عَادَةٌ وَالشَّرُّ لَجَاجَةٌ ) والمسلم مأمور بأن يطلب الخير في دهره كله، لكنه مطلوب منه أن يجِدَّ ويعزمَ على استغلال الأيام الفاضلة، كفرصة هذا الشهر العظيم الذي تفتح فيه أبواب الجنة، فما على المشمرين إلا أن يقبلوا وما على المتسابقين إلا أن يبادروا، وقد تيقن المفلحون أن من الغبن والحرمان أن يحرم المرء فضل هذا الشهر فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفرله ) .. وحتى يتحقق الاغتنام نحتاج إلى أن نصون أوقاتَنا في رمضان، وشياطين الإنس في رمضان يجتهدون في صرف المسلمين عما يكون فيه خيرهم ونفعهم وصلاحهم كما يجب ألا تلهينا مواقع التواصل ولا غيرُها عن اغتنام أوقات هذا الشهر الفضيل حيث يجد فيها بعض الناس تسلية ومتعة فينشغلون بها وينصرفون عن الجد والاجتهاد في مواسم الخيرات .

// يتبع //

14:06ت م

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