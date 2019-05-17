السعودية اليوم / لجنة التنمية الاجتماعية بالشرافاء تنهي استعداداتها لخدمة المعتمرين



وادي الدواسر 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

أنهت جوالة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء في محافظة وادي الدواسر أمس، الدورة التأهيلية التي نظمتها للجوالة المرشحين للمشاركة في الفترة الثانية من معسكر خدمة المعتمرين الذي تقيمه جمعية الكشافة العربية

وأفاد رئيس اللجنة سعد بن محمد الصافي، أن الدورة التي أقيمت للمشاركين تضمنت عدة جلسات تدريبية في الإسعافات الأولية، وإدارة الحشود، وأساليب التعامل الجيد مع الآخرين، مشيراً إلى أن جوالة اللجنة ستشارك مع قوة أمن الحرم المكي في تنظيم المعتمرين داخل الحرم المكي، ومع وزارة التجارة والاستثمار في مراقبة الأسعار، والالتزام ببطاقة السعر داخل منطقة الحرم المركزية، وتوزيع التسعيرات الصادرة عن الوزارة على المحلات والتأكد من التزام الباعة بها، وذلك خلال الفترة التي تبدأ من منتصف هذا الشهر الفضيل حتى نهايته.

// انتهى //

13:56ت م

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وادي الدواسر 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واسأنهت جوالة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء في محافظة وادي الدواسر أمس، الدورة التأهيلية التي نظمتها للجوالة المرشحين للمشاركة في الفترة الثانية من معسكر خدمة المعتمرين الذي تقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة .وأفاد رئيس اللجنة سعد بن محمد الصافي، أن الدورة التي أقيمت للمشاركين تضمنت عدة جلسات تدريبية في الإسعافات الأولية، وإدارة الحشود، وأساليب التعامل الجيد مع الآخرين، مشيراً إلى أن جوالة اللجنة ستشارك مع قوة أمن الحرم المكي في تنظيم المعتمرين داخل الحرم المكي، ومع وزارة التجارة والاستثمار في مراقبة الأسعار، والالتزام ببطاقة السعر داخل منطقة الحرم المركزية، وتوزيع التسعيرات الصادرة عن الوزارة على المحلات والتأكد من التزام الباعة بها، وذلك خلال الفترة التي تبدأ من منتصف هذا الشهر الفضيل حتى نهايته.// انتهى //13:56ت م0024

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