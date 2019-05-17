مستويات قياسية لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

على مدى ما يقرب من عام حاولت بعض الحملات المغرضة التي قادتها تركيا عبر وسائل إعلامها، وقطر عن طريق تمويل مجموعة من الموضوعات والتقارير في المنصات الإعلامية الغربية، وبالأخص الإنجليزية منها، حاولت إظهار أن علاقات المملكة ودول العالم تأثرت في العديد من المجالات بواقعة وفاة متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي.

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التعاون العسكري بين المملكة وبريطانيا

وردت شبكة سكاي نيوز البريطانية على ذلك، في إشارة إلى مدى التنسيق الواضح بين المملكة وبريطانيا في العديد من المجالات، وبالأخص التعاون العسكري، حيث علمت سكاي نيوز أن الحكومة البريطانية رخصت بيع ما يقرب من 11.5 مليون جنيه إسترليني من المعدات العسكرية إلى المملكة خلال الأشهر الثلاثة التي تلت وفاة الصحفي جمال خاشقجي.

وأشارت أيضًا إلى أن من المحتمل أن يكون الرقم الحقيقي أعلى، بسبب استخدام نوع الترخيص الذي يسمح بتمديد الاتفاقية بمرور الوقت، كما أن الحكومة ليست ملزمة بتوضيح الرقم النهائي.

وتظهر الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الدولية (DIT)، والتي تم التحقق منها وتحليلها من قبل سكاي نيوز، أن خلال الفترة بين شهري أكتوبر وديسمبر 2018 ما مجموعه 11،414،054 جنيه إسترليني في صورة رخص عسكرية مُنحت للمملكة.

حملات تركيا وقطر

وخلال الأشهر التي تلت وفاة خاشقجي، لعبت قطر وتركيا ووسائل إعلامها على أوتار عديدة في محاولة للوصول بمستوى العلاقات السعودية مع الغرب إلى مستوى يقترب من الصفر لكن باءت كلها بالفشل.

وتمثل المعلومات التي استعرضتها شبكة سكاي نيوز البريطانية، ضربة قاسية لتلك الحملات، خاصة وأنها لم تستطع عزل المملكة أو حرمانها من دورها المهم على المستوى العالمي.