خطيب المسجد النبوي: السجود لله أشرف حالات العبد

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - واس

تحدّث فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالباري بن عواض الثبيتي عن أثر السجود لله تعالى على النفس وطمأنينة القلب ولذة العبادة والخضوع للواحد القهّار.

وبيّن فضيلته في خطبة الجمعة أن السجود أشرف حالات العبد, فيه متعة الخضوع للعزيز الكريم, وجمال الإذعان للرحمن الرحيم, وهي لحظات كرم وبركة لا حدود لها, في السجود لذة لا توصف, وانشراح لا يحيط به قلم, ينقل المسلم من قطعة ضيقة على الأرض إلى ارتفاع في فساحة السماء, ولذلك وصفت عائشة رضي الله عنها في الصحيح قيام النبي صلى الله عليه وسلم, فقالت :(يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه) رواه البخاري .

وقال الشيخ عبدالباري الثبيتي : السجود يضفي على وجه صاحبه نور الإيمان, وعلى قلبه تباشير الاطمئنان, ويكسب فيه سكينة, ويكسوه جلال الوقار, قال الله تعالى : ” مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ “.

وبيّن إمام وخطيب المسجد النبوي أن السجود تتجلى فيه علامات التصديق والإيمان, وتبرز أمارات اليقين والتسليم, فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان من دعائه صلى الله عليه وسلم في سجوده

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