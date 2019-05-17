فيديو.. الفرق بين اختبار قياس الورقي والمحوسب

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياش

أعاد مركز قياس التأكيد الفوارق بين الاختبار الورقي والمحوسب لافتًا إلى أن كليهما معتمد لدى الجهات التي تطلب الاختبار ومشيرًا إلى أن جميع الاختبارات ستكون مُحوسبة في المستقبل.

وأوضح مركز قياس أنه بالرغم من عدم وجود فوارق في الاعتماد تبقى بعض الفوارق فيما يتعلّق بموعد إعلان النتائج وأماكن عقد الاختبارات وغيرها.

وأوضح مركز قياس في وقت سابق أنه يُرسل نتائج الاختبار لآخر خمس سنوات للجهات المستفيدة، موضحًا أن لكل جهة سياستها في صلاحية الدرجة.

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وحول موعد إعلان نتائج الاختبارات أكد مركز قياس أن إعلان نتائج الاختبار الورقي يستغرق غالباً شهراً من انتهاء فترة الاختبارات.

والمعروف أن اختبار القدرات العامة يوفر 5 فرص، ويمكن التسجيل في 4 اختبارات ورقية واختبار واحد مُحوسب أو 3 من الورقي و 2 من المحوسب.

وقال برنامج قياس إنه يجب أن يكون هناك فارق ثلاثين يومًا على الأقل بين كل اختبار محوسب من نفس نوع الاختبار، وتُعقد الاختبارات المحوسبة طوال العام، وتتوقف في إجازة نهاية الأسبوع والأعياد واليوم الوطني والعشرة أيام الأخيرة من رمضان.

ويُمكن للفرد دخول اختبار قياس خمس مرات كما يمكن له دخول الاختبار السادس بعد ثلاث سنوات من أول اختبار.