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تأكيد مقتل القيادي الحوثي أبي البراء المداني
متابعات الخليج 365 - الرياض
قُتل القائد الميداني البارز في ميليشيات الحوثي الإيرانية أبو البراء المداني، خلال معارك خاضتها قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية، أثناء تحرير مدينة قطعبة في محافظة الضالع جنوبي البلاد.
ونقلت سكاي نيوز عن مصادرها في الميدان القول أن قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية تمكّنت من تحرير مدينة قعطبة بالكامل، إضافة إلى عدد من القرى شمالي وغربي المدينة، بعد هجوم شامل من 3 محاور.
وتقدّمت القوات حالياً في المدينة منذ ساعات الصباح الباكر، الجمعة، وتخوض معارك مع ميليشيات الحوثي الإيرانية، التي أصبحت مُحاصرة في منطقة الفاخر بالمينة، وَفق بيان صادر عن قوات الحزام الأمني.
ونشر ناشطون يمنيون صوراً تظهر عشرات الجثث من قتلى الميليشيات الحوثية في الشوارع الشمالية من مدينة قعطبة، ممن قُتلوا في معركة تحرير المدينة.
وأعلنت قوات الحزام الأمني الانتصار في معركة تحرير قعطبة، كما أعلنت عن تحرير مناطق الريبي والعبارى ووادي شداد ومساحة تصل إلى 25 كيلومتراً شمالي المدينة.
وقالت القوات في بيانها إن الهجوم جاء من 3 محاور، هي حجر وقعطبة ومريس، وبإسناد من قوة دروع وصواريخ المقاومة الجنوبية، وذلك من أجل دحر ميليشيات الحوثي من قعطبة ومحيطها.
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