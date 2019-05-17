- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. طريقة ورابط التسجيل في سند محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. طريقة ورابط التسجيل في سند محمد بن سلمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
تتواصل عملية التسجيل في الدفعة الخامسة من مبادرة سند الزواج إحدى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان وذلك بالتزامن مع تحديث حالات المستفيدين في الدفعة الثالثة.
شروط أهلية سند الزواج
وقالت مبادرة سند للزواج إنه حرصاً على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:
أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.
أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.
أن يكون الزواج الأول للرجل.
أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.
ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.
ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.
ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.
إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%
أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.
آلية التسجيل في سند الزواج
تستقبل الطلبات من خلال المنصة الرسمية للبرنامج فقط عبر الرابط التالي (هنا) وتحديث آلية التقديم لكل مبادرة حسب طبيعتها.
يُذكر أن عدد المستفيدين من مبادرة سند الزواج بلغ 7800 مستفيد حصلوا على أكثر من 160 مليون ريال في دفعتين.
وفي إبريل الماضي تم إيداع العطاء الأول والذي تجاوز 100 مليون ريال، وحصل عليه حوالي 4.200 مستفيد بمتوسط دعم يصل إلى أكثر من 23 ألف ريال.
ومطلع الشهر الجاري تم إيداع العطاء الثاني وبلغ أكثر من 60 مليون ريال استفاد منه 3600 شخص بمتوسط دعم يتجاوز 16.600 ريال لكل منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. طريقة ورابط التسجيل في سند محمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.