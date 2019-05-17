فيديو.. طريقة ورابط التسجيل في سند محمد بن سلمان

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتواصل عملية التسجيل في الدفعة الخامسة من مبادرة سند الزواج إحدى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان وذلك بالتزامن مع تحديث حالات المستفيدين في الدفعة الثالثة.

شروط أهلية سند الزواج

وقالت مبادرة سند للزواج إنه حرصاً على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

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آلية التسجيل في سند الزواج

تستقبل الطلبات من خلال المنصة الرسمية للبرنامج فقط عبر الرابط التالي (هنا) وتحديث آلية التقديم لكل مبادرة حسب طبيعتها.

يُذكر أن عدد المستفيدين من مبادرة سند الزواج بلغ 7800 مستفيد حصلوا على أكثر من 160 مليون ريال في دفعتين.