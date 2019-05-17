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شكرا لقرائتكم حساب المواطن يرد على مستفيد يتسلم 300 ريال فقط كل شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حساب متابعات الخليج 365 يرد على مستفيد يتسلم 300 ريال فقط كل شهر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بمعايير الاستحقاق وشروط الأهلية وذلك رداً على استفسار أحد المواطنين يحصل كل شهر على 300 ريال دون زيادة منذ بداية تسجيله في البرنامج.
وقال حساب متابعات الخليج 365 إنه يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم المُقدّم، والذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
وأشار حساب متابعات الخليج 365 إلى انه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط التالي (هنا).
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