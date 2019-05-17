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انطلاق مشروع خادم الحرمين لتفطير الصائمين في ماليزيا

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أحمد غنام 0 تبليغ

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الان تتابع انطلاق مشروع خادم الحرمين لتفطير الصائمين في ماليزيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحقية الدينية بسفارة المملكة في مملكة ماليزيا أمس، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتفطير الصائمين في مملكة ماليزيا لعام 1440هـ ، الذي يستهدف قرابة 30 ألف صائم في عدد من مدن ماليزيا .

وأقيم برنامج التفطير في رحاب الجامعة الإسلامية بالعاصمة كوالالمبور بحضور الملحق الديني بالسفارة عبدالرحمن الربيعان، وأعضاء هيئة التدريس وعدد من المسئولين والعلماء وبمشاركة أكثر من 600 طالب من الجامعة .

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وبين الربيعان أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين هو جزء من المشاريع الضخمة المقدمة للمسلمين بالعالم في شهر رمضان الكريم، مما يجسد حرص القيادة الرشيدة على اجتماع المسلمين في أجواء روحانية تملؤها المحبة والأخوة الصادقة، في مشهد يعزز وحدة المسلمين وتآلفهم وتآخيهم .

وقال :” نلمس في ماليزيا كل المحبة والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على عنايتهما ورعايتهما لكل عمل يخدم المسلمين”.

يذكر أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، ينفذ هذا العام في 25 دولة حول العالم بمتابعة وإشراف مباشر من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي يتابع سير هذه المشاريع ويدعم أعمالها في جميع الدول المستهدفة بالبرنامج، كما يحظى البرنامج بإشادة واسعة من الشعوب المسلمة في تلك الدول.

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