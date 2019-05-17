شكرا لقرائتكم خبر عن مركز العمليات الأمنية: أمطار متفرقة على منطقة مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تنبيهاً عن هطول أمطار شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من طرق (الطائف - الرياض)، (المدينة - مكة)، الساحل القديم، وطالب من قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تنبيهاً عن هطول أمطار شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من طرق (الطائف - الرياض)، (المدينة - مكة)، الساحل القديم، وطالب من قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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