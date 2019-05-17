مهرجان "فوانيس باحتنا" يختتم غداً فعالياته بمنطقة الباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الباحة

يختتم مهرجان "فوانيس باحتنا" غداً, الفعاليات الترفيهية والمسلية التي تلبي رغبات جميع شرائح المجتمع, وذلك بوسط مدينة الباحة.

وشملت فعاليات المهرجان الذي ينظمه مجلس شباب بالباحة بالتعاون مع أمانة المنطقة على فوازير ومسابقات للصغار والكبار, ومعرض فوانيس الفن, وفعالية حكينا عن زمانك, إضافةً إلى 35 ركنًا مخصصًّا للأسر المنتجة, وكوبونات وجوائز يومية .

يذكر أن مهرجان "فوانيس باحتنا" انطلقت فعالياته في اليوم الرابع من شهر رمضان.