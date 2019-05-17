مصادر لـ «عكاظ»: 800 ألف ريال رسوم «الإقامة» الدائمة.. و100 ألف للسنوية

دبي - بواسطة محمد فارس علمت «عكاظ» أن رسوم «الإقامة المميزة» ستحدد بنحو 100 ألف ريال (26،6 ألف دولار) سنوياً، في حين ستطرح خدمة الحصول عليها بشكل دائم برسم يصل إلى 800 ألف ريال (213،28 ألف دولار) سنوياً.

وبحسب معلومات «عكاظ»، يرجح أن تتيح «الإقامة المميزة» الفرصة للراغبين من كل الجنسيات التي تربطها علاقات بالمملكة بالإقامة الدائمة أو المؤقتة، ستضمن العديد من المميزات، والاستفادة من خدمات عدة تقدم لهم ولعائلاتهم.

مميزات الإقامة الدائمة

مقدم بواسطة: أخبار 24



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ويتوقع أن تعمل الجهات المختصة على منح عدد من الكفاءات المميزين خصوصا في التخصصات النادرة «إقامة مميزة»، وذلك للاستفادة منهم.

يذكر أن النظام الجديد يهدف إلى منح المستفيدين منه فرصة التمتع بخدمات تقدم للمواطن كامتلاك العقار، والانتفاع منه من خلال الاستئجار، وخدمات التعليم، والصحة، وجميع المرافق، وفق الأنظمة المرعية في المملكة.