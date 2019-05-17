وبحسب معلومات «عكاظ»، يرجح أن تتيح «الإقامة المميزة» الفرصة للراغبين من كل الجنسيات التي تربطها علاقات بالمملكة بالإقامة الدائمة أو المؤقتة، ستضمن العديد من المميزات، والاستفادة من خدمات عدة تقدم لهم ولعائلاتهم.
مميزات الإقامة الدائمة
مقدم بواسطة: أخبار 24
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ويتوقع أن تعمل الجهات المختصة على منح عدد من الكفاءات المميزين خصوصا في التخصصات النادرة «إقامة مميزة»، وذلك للاستفادة منهم.
يذكر أن النظام الجديد يهدف إلى منح المستفيدين منه فرصة التمتع بخدمات تقدم للمواطن كامتلاك العقار، والانتفاع منه من خلال الاستئجار، وخدمات التعليم، والصحة، وجميع المرافق، وفق الأنظمة المرعية في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ «عكاظ»: 800 ألف ريال رسوم «الإقامة» الدائمة.. و100 ألف للسنوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.