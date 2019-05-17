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حذّرت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، بعدم ترك الأشياء القابلة للاشتعال أو الانفجار في المركبات، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقال "المرور"، في تغريدة عبر الحساب الرسمي بـ "تويتر": عند ارتفاع درجات الحرارة تأكّد من خلو المركبة من العطور، العبوات المضغوطة، المشروبات الغازية، البطاريات وبنوك الطاقة، الولاعات.
"المرور" يحذّر قائدي المركبات: لا تتركوا الأشياء القابلة للاشتعال في سياراتكمهادي العصيمي الخليج 365 2019-05-17
حذّرت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، بعدم ترك الأشياء القابلة للاشتعال أو الانفجار في المركبات، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقال "المرور"، في تغريدة عبر الحساب الرسمي بـ "تويتر": عند ارتفاع درجات الحرارة تأكّد من خلو المركبة من العطور، العبوات المضغوطة، المشروبات الغازية، البطاريات وبنوك الطاقة، الولاعات.
17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440
02:53 PM
بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة
حذّرت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، بعدم ترك الأشياء القابلة للاشتعال أو الانفجار في المركبات، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقال "المرور"، في تغريدة عبر الحساب الرسمي بـ "تويتر": عند ارتفاع درجات الحرارة تأكّد من خلو المركبة من العطور، العبوات المضغوطة، المشروبات الغازية، البطاريات وبنوك الطاقة، الولاعات.
، "المرور" يحذّر قائدي المركبات: لا تتركوا الأشياء القابلة للاشتعال في سياراتكم ،
المصدر : الخليج 365
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