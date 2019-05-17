، "المرور" يحذّر قائدي المركبات: لا تتركوا الأشياء القابلة للاشتعال في سياراتكم ،

محمد بن مسعود - الدمام - بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة

حذّرت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، بعدم ترك الأشياء القابلة للاشتعال أو الانفجار في المركبات، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال "المرور"، في تغريدة عبر الحساب الرسمي بـ "تويتر": عند ارتفاع درجات الحرارة تأكّد من خلو المركبة من العطور، العبوات المضغوطة، المشروبات الغازية، البطاريات وبنوك الطاقة، الولاعات.