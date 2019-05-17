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عبّر مُسِنٌّ جزائري بالدموع، عن شكره وتقديره لأحد الشباب بعد "تطويفه وتَسْعِيَته" مجاناً، ضمن برنامج " شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام.
وظهر الحاج في مقطع فيديو وهو يقدّم شكره وامتنانه لمَن ساعده وأعانه على أداء مناسك العمرة؛ حيث لم يجد سوى الدموع ليعبّر بها؛ بعد أن منَّ الله عليه بأداء العمرة ورؤية الكعبة المشرفة.
ويهدف برنامج "خدمة الطائفين"، الذي يقدمه عدد من شباب مكة، إلى "تطويف" كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة و"تسعيتهم" مجاناً بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مدار الساعة وطوال العام.
بالدموع.. جزائري يشكر شابًا بعد "تطويفه وتَسْعِيَته" مجاناًعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-17
عبّر مُسِنٌّ جزائري بالدموع، عن شكره وتقديره لأحد الشباب بعد "تطويفه وتَسْعِيَته" مجاناً، ضمن برنامج " شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام.
وظهر الحاج في مقطع فيديو وهو يقدّم شكره وامتنانه لمَن ساعده وأعانه على أداء مناسك العمرة؛ حيث لم يجد سوى الدموع ليعبّر بها؛ بعد أن منَّ الله عليه بأداء العمرة ورؤية الكعبة المشرفة.
ويهدف برنامج "خدمة الطائفين"، الذي يقدمه عدد من شباب مكة، إلى "تطويف" كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة و"تسعيتهم" مجاناً بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مدار الساعة وطوال العام.
17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440
02:20 PM
ضمن "شباب مكة في خدمتك" التابع لتعظيم البلد الحرام
عبّر مُسِنٌّ جزائري بالدموع، عن شكره وتقديره لأحد الشباب بعد "تطويفه وتَسْعِيَته" مجاناً، ضمن برنامج " شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام.
وظهر الحاج في مقطع فيديو وهو يقدّم شكره وامتنانه لمَن ساعده وأعانه على أداء مناسك العمرة؛ حيث لم يجد سوى الدموع ليعبّر بها؛ بعد أن منَّ الله عليه بأداء العمرة ورؤية الكعبة المشرفة.
ويهدف برنامج "خدمة الطائفين"، الذي يقدمه عدد من شباب مكة، إلى "تطويف" كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة و"تسعيتهم" مجاناً بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مدار الساعة وطوال العام.
، بالدموع.. جزائري يشكر شابًا بعد "تطويفه وتَسْعِيَته" مجاناً ،
المصدر : الخليج 365
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