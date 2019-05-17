، في ليلة تتويج "النصر".. "نور" يردّ على "الجابر": بطولاتكم بِيَد النزهان أو بدونها؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد لقطة أثارت ضجة واعترف اللاعب بعدها بإبعاد الكرة عن المرمى باليد

أعادت يد اللاعب الهلالي محمد النزهان، السجال مجددًا إلى الساحة الرياضية؛ وذلك بعد فيديو بثه اللاعب السابق محمد نور، ردّ فيه على تغريدة نشرها سامي الجابر قال فيها إن فوز "النصر" على "الباطن" يعني كسر تعادله مع "الاتحاد" بتحقيق لقبه الثامن؛ مشيرًا إلى أنه سيصل بمجموع ألقابه مع "الاتحاد" مجتمعةً إلى رقم الزعيم القياسي وهو 15 لقبًا.

وقال "نور" في رده على "الجابر": "بالنزهان أو بدون النزهان؟"؛ في إشارة إلى اللقطة التي حرمت الاتحاد بطولة الدوري عام 2002، واعتبرت أن الكرة أعيدت من المرمى باليد، وهو ما اعترف به اللاعب محمد النزهان بعد سنوات في لقاء متلفز.

وقال "الجابر" في تغريدة له قبل لقائيْ "النصر مع الباطن، والهلال مع الشباب" مساء أمس: اليوم يعلن اسم الفريق الحاصل على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والهلال لا يكفيه الفوز؛ بل ينتظر تعثر النصر أمام الباطن ليحقق لقبه رقم 16.

‏وأضاف: فوز النصر على الباطن يعني كسر تعادله مع الاتحاد بتحقيق لقبه رقم 8، وسيصل بمجموع ألقابه هو والاتحاد معًا رقم الزعيم القياسي 15 لقبًا.

ورد اللاعب "محمد نور" عبر مقطع فيديو متسائلًا: بالنزهان أو بدون النزهان؟.

وأكد الاتحاديون وقتها أن يد اللاعب محمد النزهان حرمتهم بطولة دوري عام 2002، بعد أن أبعد الكرة من المرمى بيده وهي اللقطة التي أثارت ضجة واسعة وتُوّج بعدها الهلال باللقب.

وكان "نور" قد بارك لنادي النصر تحقيقه بطولة الدوري أمس بفوزه على نادي الباطن الذي هبط رسميًّا إلى دوري الدرجة الأولى؛ بينما حقق الهلال انتصارًا على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهي النتيجة التي كانت ستمنح الهلال اللقب في حال تعادل الباطن.

يشار إلى أن اللاعب محمد نور كان قد مثّل نادي النصر، بعد انتقاله إليه في العام 2013؛ ولكنه لم يستمر أكثر من موسم ثم عاد إلى نادي الاتحاد في 10 يونيو 2014 ليعلن في تاريخ 22 يونيو 2016 اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.