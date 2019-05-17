أوضحت النيابة العامة أن دائرة الرقابة على السجون مختصة بتلقي البلاغات المتعلقة بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة. وأفادت أن أعضاء النيابة بعد تلقي البلاغ سينتقلون بصورة فورية للتحقق منه واتخاذ اللازم بحسب الأنظمة، والأمر بالإفراج عن السجين أو الموقوف وإثبات محضر بالواقعة لمحاسبة المتسبب. وقالت النيابة العامة إن التبليغ عن وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة يتم عبر الخانة المخصصة لذلك في الموقع الإلكتروني للنيابة (www.pp.gov.sa)، أو عبر الهاتف المباشر (0118400000)، أو من خلال التقدم مباشرة لإبلاغ أقرب فرع أو دائرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة: نستقبل البلاغات عن الموقوفين بصفة غير مشروعة.. وهذه طرق التبليغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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