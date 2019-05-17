بشرى سارة من السعودية إلى الشعب القطري.. استثناؤهم من هذا الإجراء بشأن أداء "العمرة" الرئيسية

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بشرى سارة من السعودية إلى الشعب القطري.. استثناؤهم من هذا الإجراء بشأن أداء “العمرة”

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