بعد توجيه أمير الباحة.. تبرئة شعار “صيف الباحة” من المخالفات

كشف هيثم الغامدي، الفائز بتصميم شعار “صيف الباحة” الذي أثار استياءً واسعًا بحجة أنه لا يتناسب مع حجم الاستعدادات للصيف ومكانة المنطقة السياحية عن قرار اللجنة التي كُلفت من قبل أمير منطقة الباحة بالتحقيق في الشعار؛ بأنه تمت تبرئة الشعار من جميع المخالفات.

مصادر وفقًا لـ”سبق” أكدت أنه تم اعتماد الشعار بعد التحقيق فيه من جميع الجوانب، ليكون شعار “صيف الباحة”. وقال الغامدي: إنه نفذ ما طُلب منه في تصميم الشعار بعد دخول المسابقة؛ وفق الشروط التي لم يخالف فيها أي شرط. وقال “الغامدي”: “تصميم الشعار من فكرتي، ولم تتم سرقته أو نسخه، وعملت ما طلبتْه مني اللجنة المختصة، وبعدها تَواصل معي الشخص المسؤول وأخبرني بأنه تم اعتماد تصميمي وفوزي بالمسابقة، وسيتم الإعلان رسميًّا عبر حساب “تويتر”.