سبب وفاة فهد بن احمد الشعلان - وفاة فهد الشعلان مدير كلية فهد الامنية السابق

أكدت وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة، وفاة اللواء فهد بن أحمد الشعلان مدير عام كلية الملك فهد الأمنية السابق، وذلك أمس الخميس بعد صراع مع المرض.

وذكرت صحيفة ” صدى أن اللواء فهد الشعلان توفي بسبب المرض متمنية للفقيد الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وأكد نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر) أنه سيصلى على جثمان اللواء فهد الشعلان اليوم بعد صلاة الجمعة في جامع الراجحي في السعودية، والدفن في مقبرة النسيم.

وكان اللواء الشعلان- رحمه الله- قد تقلد عدة مناصب من أبرزها مدير أكاديمية نايف للأمن الوطني وعميد كلية التدريب في جامعة نايف للعلوم الأمنية وعضو المجلس العلمي لكلية الملك فهد الأمنية،

وشغل الشعلان مدير مكتب اتصال وزارة الداخلية للمنطقة الوسطى، كما ناقش وأشرف على أكثر من سبعين رسالة ماجستير ودكتوراه وله العديد من المؤلفات.