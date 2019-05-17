بعد وفاة أكبر معمر.. صراع على لقب أقدم إنسان على الأرض

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توفي روسي يعتقد بأنه أكبر شخص يعيش على وجه الأرض عن عمر يناهز 123 عامًا، حيث كان قد كشف قبل وفاته أنه ولِد قبل الحرب العالمية الأولى.
ووفقًا لما ذكرته ديلي ميل على لسانه، فإن أباز إيليف، وهو أب لثمانية أبناء، من جمهورية إنغوشيا بالقرب من جورجيا، ولد تحت حكم القيصر الروسي الأخير، وخدم في الحرب العالمية الأولى، وقد تقاعد بسبب تقدمه في السن بعد الحرب العالمية الثانية، وقضى معظم حياته بعد ذلك كراعٍ.
وقد عزا إيليف حياته الطويلة إلى حرصه الدائم على النوم لأكثر من 11 ساعة في الليلة الواحدة، وهو السبب من وجهة نظره في تجنبه للعديد من الأمراض.
ومع ذلك، فقدت السجلات أي أثر لولادته، ولذلك يصعب التحقق من عمره..، حيث كانت سارة كناوس من الولايات المتحدة الأمريكية، التي توفيت في عام 1999 عن عمر يناهز 119 عامًا و 97 يومًا، أقدم إنسان حي تم التحقق منه.
ويرجح البعض أن جان كالمينت، وهي امرأة فرنسية زعمت أنها بلغت من العمر 122 عامًا و 164 يومًا عندما توفيت في عام 1997 أنها الأطول عمرًا، إلا أن هناك جدلًا أيضًا حول مدى صحة ذلك.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن أقدم رجل عاش على الإطلاق هو جيرومون كيمورا، من اليابان، وتوفي عن عمر 116 عامًا و 54 يومًا في عام 2013.
وفي الوقت الحالي، أقدم شخص يعيش على الأرض هو كين تاناكا أيضًا من اليابان، ويبلغ من العمر 116 عامًا و 127 يومًا.
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