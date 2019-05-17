غرفة الرياض تطرح 191 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

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أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (191) وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، من حملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى 5 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:
– فندق حياة ريجينسي العليا.
– شركة الاطعمة والترفية التجارية المحدودة.
– شركة الماكولات السريعة (البيك).
– شركة الشمس والرمال الرياضية.
– شركة محمد عبدالله شربتلي المحدودة.
وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. كاشير.
. موظف إنتاج- مقدم طعام.
. حارس أمن.
. محاسب.
. منسق مستودعات.
. منسق مشتريات.
. موظف ططاقم خدمة.
. بائع.
. موظفة خدمة عملاء مكاتب أمامية.
. موظفة خدمة عملاء مراكز الاتصال.
. منسقة مبيعات حفلات.
. مديرة التدريب والتطوير.
. حارسة أمن.
. بائعة.
. فنية خط إنتاج.
وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 19 مايو 2019م..، وتستمر لمدة 4 أيام.
وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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