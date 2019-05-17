غرفة الرياض تطرح 191 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

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أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (191) وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، من حملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى 5 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– فندق حياة ريجينسي العليا.

– شركة الاطعمة والترفية التجارية المحدودة.

– شركة الماكولات السريعة (البيك).

– شركة الشمس والرمال الرياضية.

– شركة محمد عبدالله شربتلي المحدودة.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. كاشير.

. موظف إنتاج- مقدم طعام.

. حارس أمن.

. محاسب.

. منسق مستودعات.

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. منسق مشتريات.

. موظف ططاقم خدمة.

. بائع.

. موظفة خدمة عملاء مكاتب أمامية.

. موظفة خدمة عملاء مراكز الاتصال.

. منسقة مبيعات حفلات.

. مديرة التدريب والتطوير.

. حارسة أمن.

. بائعة.

. فنية خط إنتاج.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 19 مايو 2019م..، وتستمر لمدة 4 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

