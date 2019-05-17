وسط إشادة من الجميع بتصرفهم..
سجل عدد من المسعفين من منسوبي الهلال الأحمر بمنطقه عسير، موقفًا إنسانيًّا نبيلًا؛ حيث باشروا حادثين منفصلين نتج عنهما ثمانية إصابات.
وكان المسعفون متجهين لمنطقة مكة المكرمة لأداء العمرة في غير وقت عملهم، يستقلون سيارة واحدة، وشاهدوا حادثي سير، وكان الحادث الأول عبارة عن تصادم نتج عنه إصابتين، والحادث الثاني عبارة عن انقلاب مركبة لعائلة نتج عنه ست إصابات متفرقة.
وقام المسعفون بمباشرة الحادثين بمهنية عالية، وتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لهم، وكان معهم حقيبة المسعف المتنقلة التي لا تكاد أن تفارقهم.
وتم إعطاء بعض الحالات المصابة المحاليل، والتأكد من سلامة المصابين والمحافظة على الإصابات من النقل العشوائي الذي قد يضر المصاب ويضاعف إصابته.
وقد قوبل هذا الموقف الإنساني، بإشادة من الجميع، وهو ما أكد أن حب المسعفين لعملهم والحرص على خدمة الآخرين هو هدفهم الاساسي، خصوصًا في المواقف الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسعفون متجهون لأداء العمرة ينقذون المصابين بحادثي تصادم وانقلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.