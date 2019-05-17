إطلاق سراح 138 سجينًا مشمولًا بعفو خادم الحرمين الشريفين

أطلقت مديرية سجون منطقة الحدود الشمالية سراح 138 سجينًا من سجناء الحق العام، إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبمتابعة حثيثة من الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وباشرت لجنة العفو أعمالها فور صدور الأمر الملكي الكريم، حرصًا من الجميع على أن يكون إطلاق النزلاء في الوقت المحدد لذلك. وتواصل لجنة العفو المشكلة من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة من الإمارة والشرطة والسجون والمخدرات والجوازات ودار الملاحظة الاجتماعية أعمالها بشكل مستمر لدراسة معاملات السجناء وإطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو أولًا بأول .

ورفع المشمولون بالعفو الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على هذه اللفتة الإنسانية والمكرمة الغالية، مؤكدين عزمهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع .