السعودية اليوم / مهرجان "فوانيس باحتنا" يختتم غداً فعالياته بمنطقة الباحة



الباحة 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

يختتم مهرجان "فوانيس باحتنا" غداً, الفعاليات الترفيهية والمسلية التي تلبي رغبات جميع شرائح المجتمع, وذلك بوسط مدينة الباحة.

وشملت فعاليات المهرجان الذي ينظمه مجلس شباب بالباحة بالتعاون مع أمانة المنطقة على فوازير ومسابقات للصغار والكبار, ومعرض فوانيس الفن, وفعالية حكينا عن زمانك, إضافةً إلى 35 ركنًا مخصصًّا للأسر المنتجة, وكوبونات وجوائز يومية .

يذكر أن مهرجان "فوانيس باحتنا" انطلقت فعالياته في اليوم الرابع من شهر رمضان.

// انتهى //

13:40ت م

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