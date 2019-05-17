واقعة تاريخية في المسجد النبوي ودخول بلاد فارس أهم أحداث اليوم 12 رمضان

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

شهد اليوم 12 رمضان في التاريخ العديد من الأحداث التي تتعلق بتاريخ المسلمين، خاصة وأنها تتعلق بشكل مباشر بحياة الأنبياء أو حتى المسلمين بالعصور الحديثة.

الرسول يختبر الصحابة

في مثل هذا اليوم عام 8 هجرية، اختبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابته بالاستعداد للغزو، وذلك دون أن يخبرهم الجهة التي يقصدونها، وبعدها بأيام تمكنوا من فتح مكة.

دخول فارس

في مثل هذا اليوم عام 13 هجرية، نشبت معركة بين جيش المسلمين والساسانيين، وانتصر المؤمنون في ذلك الوقت، الأمر الذي مهّد لهم دخول فارس.

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مأساة دمياط

في مثل هذا اليوم عام 238، شن جيش الروم بقيادة القيصر تيودور الرابع هجومًا على مدينة دمياط المصرية في عهد الخليفة أبي الفضل جعفر المتوكل على الله، وقاموا حينها بأعمال سلب ونهب وهدموا المساجد وأحرقوا مخازن الكتب.

جامع ابن طولون

في مثل هذا اليوم عام 265، بدأ في مصر بناء مسجد أحمد بن طولون بمدينة القطائع.

استرجاع أنطاكية

في مثل هذا اليوم عام 666، تمكن المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس من استعادة مدينة أنطاكية من الصليبيين، بعد مواجهات استمرت لعدة أيام.

حريق المسجد النبوي

في مثل هذا اليوم عام 886 هجرية، احترق المسجد النبوي للمرة الثانية في التاريخ، بعد أن هطلت الأمطار بكثافة في المدينة المنورة، ما أدى إلى ضرب إحدى الصواعق للمئذنة الرئيسية، لتنشق سقف المنارة ويموت الإمام في ذلك الوقت شمس الدين بن الخطيب، وبعدها أرسل السلطان قايتباي من مصر المؤن والعمال اللازمين لإعادة إعمار المسجد النبوي الشريف مجددًا.