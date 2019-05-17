موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة يوم 12 رمضان

2019-05-17

متابعات الخليج 365 -الرياض

يُرفع أذان المغرب في مكة المكرمة اليوم الثاني عشر من رمضان المبارك، عند الساعة 06:53، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 06:59 بحسب تقويم أم القرى.

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وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:31، فيما سيكون عند الساعة 06:37 في مدينة أبها وعند الساعة 06:45 في بُريدة.

وسيكون أهالي منطقة تبوك هم آخر الصائمين الذين يُفطرون اليوم في المملكة؛ حيث يؤذن لصلاة المغرب 12 رمضان عند الساعة 07:19، ويسبقهم أهالي سكاكا؛ حيث يُرفع أذان المغرب عند الساعة 07:07 مساء.

أما أول أهالي المملكة الذين يفطرون اليوم فسيكونون في الدمام؛ حيث يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:21 مساء، يليهم أهالي نجران؛ حيث يكون موعد الإفطار عند الساعة 06:29.