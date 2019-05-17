الأمير فيصل بن مشعل يكرم عددًا من منسوبي الأمن بمنطقة القصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كرم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم اليوم, خلال زيارته لمديرية شرطة منطقة القصيم عددًا من منسوبي الأمن بالمنطقة من ضباط وأفراد نظير جهودهم المخلصة في مجال عملهم.

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وأثنى على الجهود المميزة التي يبذلها رجال الأمن خدمة لدينهم ووطنهم ودورهم البارز في ما يقدمونه من عطاء وتضحيات جعلت منهم أنموذجًا مشرفًا للدفاع عن الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، منوهًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في القطاعات كافة، داعيًا الله - عز وجل - أن يحفظ لهذا البلد أمنه وأمانه واستقراره تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, و ولي عهده الأمين , وأن يبارك بالجهود المبذولة.

من جانبه قدم مدير شرطة منطقة القصيم العميد علي بن حسن بن مرضي القحطاني, شكره وامتنانه لأمير منطقة القصيم على تشجيعه الدائم، ودعمه واهتمامه بأبنائه منسوبي الأمن بالمنطقة والتي كان لها بالغ الأثر في الارتقاء بأعمال الأجهزة الأمنية بالمنطقة.

حضر التكريم وكيل إمارة القصيم الدكتور عبد الرحمن الوزان، ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية الدكتور اللواء نايف المرواني، وأعضاء اللجنة الأمنية، وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة.