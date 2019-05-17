السعودية | مبادرة رمضانية.. شباب يحولون حيهم إلى لوحة فنية

شكرا لقرائتكم مبادرة رمضانية.. شباب يحولون حيهم إلى لوحة فنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بادر مجموعة من الشباب السعوديين في سباق رمضاني، بتحويل حيّهم السكني بمكة المكرمة، إلى لوحة جمالية تتسابق فيها الألوان على جدار البيوت والطرقات داخل الحي، شباب الحي جسدوا روح الفريق الواحد من خلال المشاركة في التنظيم، والرسم والتلوين.

وتفنن الشباب في الرسومات الجدارية، واستلهموا الجمال من تشكيل الألوان في قوالب ذات فكرة موضعية تحكيها الرسومات الجاذبة، والتي غلبت عليها الأجواء الرمضانية.

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المشرف على هذه الرسومات أحمد خبراني تحدث لـ"العربية.نت" فقال: "ابتهاجاً بحلول شهر رمضان المبارك، قمنا نحن وشباب الحي، بتجميع الأفكار والعبارات للظهور بعمل جميل، حيث استغرقت هذه الرسومات يومين من التجهيز والتنفيذ، حتى أبهر الكثير من سكان الحي ومرتاديه.

الصيام والعطش وسط ارتفاع حرارة الشمس، لم يكونا عائقين أمام إصرار الشباب على تحقيق النجاح في مبادرتهم والظهور برسومات جمالية تخدم الحي.

وأوضح عاصم سلمي، أن شباب الحي جسدوا روح الفريق الواحد من خلال المشاركة في التنظيم، والرسم والتلوين غير مبالين في اتساخ أيديهم وملابسهم، كل ذلك من أجل الظهور بعمل جميل.