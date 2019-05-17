صور.. حفل ترفيهي كشفي لنزلاء المركز الوطني للأورام بالرياض

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أقام نادي جمعية الكشافة العربية السعودية بالرياض، يوم أمس حفلاً ترفيهياً بمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال بالرياض لرسم البسمة والبهجة على شفاه ووجوه نزلائه وذويهم، بالتعاون مع فريق للخير نسعى التطوعي، ضمن برامج نادي الجمعية المشتركة مع الجهات الأخرى التي تسعى من خلالها إلى تفعيل مسؤولياتها تجاه المجتمع.

وقدّم أعضاء النادي مجموعة من الفقرات الترفيهية التربوية الفكاهية الكوميدية الهادفة التي يسعى من خلالها النادي إلى رفع الروح المعنوية لدى الأطفال ودمجهم في محيطهم الاجتماعي، وتعزيز العلاقات الأسرية فيما بينهم، إضافة إلى تشجيعهم على حضور جلساتهم العلاجية بمعنويات مرتفعة، ومخالطة أقرانهم من الأطفال بجو مفعم بالمرح والتسلية.

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وأثنى مسؤول النادي القائد الكشفي خالد بن عبدالعزيز العيسى على التعاون الذي وجده من المسؤولين بالمركز ومستشفى الملك فيصل التخصصي وفريق للخير نسعى التطوعي ممثلاً في قائدة العلاقات العامة بالفريق إيمان المزيني.

وبيّن العيسى أن أفراد الكشافة مُدرّبون على إقامة هذه المناسبات حيث يمنح أعضاء الكشافة شارة تعرف بشارة المسامر إذا اجتاز مجموعة من المتطلبات لكل مرحلة كشفية.