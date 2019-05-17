هذه تفاصيلها: رسوم الحصول على الإقامة المميزة والمؤقتة في المملكة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

كشفت مصادر عن أن رسوم الإقامة المميزة ستحدد بمبلغ 800 ألف ريال للحصول عليها بصورة دائمة وبمبلغ 100 ألف ريال سنوياً للإقامة المؤقتة.

وكشفت تقارير إعلامية نقلاً نقلاً عن مصادر أن فرصة الحصول على الإقامة المميزة ستكون مطروحة أمام كل الجنسيات التي تربطها علاقات بالمملكة بالإقامة الدائمة أو المؤقتة، وستقوم الجهات المختصة بمنح عدد من الكفاءات المميزة في التخصصات النادرة إقامة مميزة للاستفادة منهم.

وسيتمكن حامل الإقامة المميزة من التمتع بخدمات تقدم للمواطن كامتلاك العقار، والانتفاع منه من خلال الاستئجار، إضافة إلى خدمات التعليم والصحة.