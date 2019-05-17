ضبط شبكات تدير المتسولين في الرياض

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قامت دوريات الضبط الميداني بالاشتراك مع دوريات مكافحة التسول بضبط عدد من حالات التسول بالعاصمة الرياض منذ بداية شهر رمضان المبارك، تضم رجالاً وأطفالاً ونساءً من جنسيات متنوعة.

وبحسب التفاصيل فقد تم تسليم السعوديين منهم للجهة المختصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وغير السعوديين للجنة الأمنية لمكافحة التسول لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.

ودعت شرطة الرياض العموم لعدم التعاطف مع هذه الفئة أو التبرع لها لما يشكلونه من خطر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، والإبلاغ المباشر عن أماكن تجمعهم أو بواسطة تطبيق كلنا أمن، حيث إن أغلبهم من مخالفي نظام الإقامة.