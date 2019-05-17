الان تتابع ضبط شبكات تدير المتسولين في الرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قامت دوريات الضبط الميداني بالاشتراك مع دوريات مكافحة التسول بضبط عدد من حالات التسول بالعاصمة الرياض منذ بداية شهر رمضان المبارك، تضم رجالاً وأطفالاً ونساءً من جنسيات متنوعة.
وبحسب التفاصيل فقد تم تسليم السعوديين منهم للجهة المختصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وغير السعوديين للجنة الأمنية لمكافحة التسول لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.
ودعت شرطة الرياض العموم لعدم التعاطف مع هذه الفئة أو التبرع لها لما يشكلونه من خطر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، والإبلاغ المباشر عن أماكن تجمعهم أو بواسطة تطبيق كلنا أمن، حيث إن أغلبهم من مخالفي نظام الإقامة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شبكات تدير المتسولين في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.