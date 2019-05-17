الان تتابع إنقاذ أقدم سجين في المملكة من القصاص والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
ناشد ذوو السجين عبد الله العصيمي اصحاب القلوب الرحيمة والخيرين من أبناء مملكة الانسانية للمساهمة في عتق رقبة أقدم سجين في المملكة.
وبحسب التفاصيل فقد قرر ذوي القتيل قبول الدية عن السجين عبد الله العصيمي وهو اقدم سجين سعودي حيث دخل للسجن في القضية منذ 35 عاما مقابل 25 مليون ريال.
وأطلق ذوو العصيمي حملة لجمع التبرعات بحساب موثق من إمارة المنطقة الشرقية.
وأثمرت جهود لجنة إصلاح ذات البين في الدمام، في التنازل عن القصاص من أقدم سجين في المملكة، وذلك مقابل مبلغ مالي.
وأقرَّ ولي الدم بتنازله دون إكراه عن عبدالله حمود عايض العتيبي مقابل مبلغ مالي، وذلك في حضور رئيس لجنة إصلاح ذات البين في الدمام الشيخ أحمد راشد العصيمي.
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