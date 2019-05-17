شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس اليوم «الجمعة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الجمعة) تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (نجران،جازان،عسير،الباحة،الرياض،القصيم تمتد الى منطقة حائل ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الاجزاء الساحلية منها).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول جنوبية شرقية ليلاً على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، و حالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة شرقية الى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.