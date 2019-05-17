5 مشاكل صحية تتسبب في زيادة الوزن

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كشفت دراسات طبية عن مجموعة من المشاكل الصحية التي تسبب تراكم الدهون، وتتطلّب تدخلاً طبياً أو تعديلاً لنمط الحياة، فبعضها له صلة بالهرمونات، والبعض الآخر يتطلّب تعديلات لنمط النوم والتغذية، لأن الوزن الزائد يهدد سلامة القلب ويزيد خطر الإصابة بعدة أمراض خطيرة.

قصور الغدة الدرقية: عندما لا تستطيع الغدة الدرقية إنتاج الهرمون الذي يسمّى باسمها يحدث ضعف في أداء بعض وظائف الجسم. ويؤثر ذلك على حرارة الجسم، وقدرته على حرق الدهون، فيزداد الوزن.

الأرق: إذا كانت هناك صعوبات في النوم أثناء الليل تؤدي إلى عدم حصول الجسم على الساعات المطلوبة ينعكس ذلك على توازن الهرمونات، وتحديداً زيادة هرمونات الجوع. يحتاج الإنسان البالغ ما بين 7 و9 ساعات من النوم يومياً.

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متلازمة تكيّس المبيض: من مشاكل الاضطرابات الهرمونية لدى المرأة متلازمة تكيّس المبيض، وتصاحبها بعض الأعراض مثل حب الشباب، ونمو الشعر في مناطق غير مرغوب فيها، إلى جانب زيادة الوزن.

الاكتئاب: من المشاكل النفسية التي ترتبط بزيادة الوزن الاكتئاب، لأنه يؤدي إلى زيادة الأكل بهدف الإشباع العاطفي، وإضعاف الرغبة الجنسية.

فشل القلب الاحتقاني: تؤدي هذه المشكلة إلى زيادة التورّم في مناطق مختلفة من الجسم..، ويمكن أن يصل معدّل الزيادة في الوزن إلى 2.5 كغم في الأسبوع بسبب هذه المشكلة.

