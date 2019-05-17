الدكتور الخضيري: هكذا يكون صيام مرضى السكري في رمضان (فيديو)

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قال الدكتور فهد الخضيري، إن حالة مريض السكري تختلف من شخص لآخر، وكي يصوم مريض السكري عليه أن يستشير طبيبه أولاً، وبعض المصابين ينصحهم الطبيب بعدم الصوم لأن الصوم قد يضر بصحتهم كثيراً.

وأضاف الدكتور الخضيري خلال حديثه في برنامج “كيف الصحة”، أن أهم ما يجب أن يفعله المصاب بالسكري كي يصوم هو ضبط جرعاته العلاجية، فإن كان من الذين يتناولون الأنسولين فعليه أن يتعود على تغيير مواقيت الجرعات قبل بداية رمضان بعدة أيام، كي يتمكن من ضبطها منذ بداية رمضان.

وتابع، فإن كان يتناول جرعتين فعليه ضبط موعد الجرعة الأولى لتكون مع السحور وموعد الجرعة الثانية لتكون مع الإفطار..، وإن كان يتناول جرعة واحدة فعليه تناولها مع الإفطار.

وشدد دكتور الخضيري على أن الأفضل لمريض السكري استشارة طبيبه أو الاتصال بالرقم 937، ليطلع الأطباء الموجودين بحالته وجرعاته العلاجية ونوعها وعددها، وسيعطونه النصيحة المناسبة حسب حالته وعمره وتحمله، وسيرشدونه لكيفية تناول جرعاته وضبطها خلال الصيام، أو سينصحونه بعدم الصيام إن كان قد يضر بصحته.